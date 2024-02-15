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В Еврокомиссии пообещали решить проблемы стран, покупающих российский газ

В ЕК пообещали найти альтернативное решение для стран, покупающих российский газ

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Gleb Garanich/Reuters

В Еврокомиссии (ЕК) пообещали найти альтернативное решение для стран, которые продолжают покупать российский газ через Украину, пишет РИА Новости.

«Мы сможем найти решения для государств, которые по-прежнему получают газ, поступающий транзитом через Украину. Мы сможем использовать систему газохранилищ на Украине для хранения газа и для реверсных поставок», — отметила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

В числе государств, которые до сих пор используют российский трубопроводный газ, — Австрия, Италия и Словакия.

Ранее Симсон заявила, что Евросоюз не намерен продлевать соглашение о транзите газа из России через Украину. Договор истекает в конце 2024 года.

До этого правительство РФ продлило разрешение поставок газа с «Ямал СПГ».

Ранее немецкий политик раскритиковала топливные санкции ФРГ против России.

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