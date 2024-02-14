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Турция и Россия не планировали вести расчеты через банки третьих стран

РИА Новости: Турция и РФ не обсуждали налаживание расчетов через третьи страны

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Depositphotos

Налаживание расчетов между Турцией и Россией через банки третьих стран не обсуждалось во время двусторонних переговоров Анкары и Москвы, поскольку это рискованно. Об этом РИА Новости на условиях анонимности заявил источник в банковском секторе.

С 1 января экспортеры из Турции столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из РФ. Собеседник агентства пояснил, что проблема в какой-то степени связана с давлением США на Турцию из-за санкций. По его словам, этим вопросом сейчас занимается турецкий минторг, Москва ведет диалог с Анкарой.

Турция на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах в платежных переводах с российской стороной. По словам источника в администрации президента страны, Анкара не считает эту ситуацию катастрофичной, так как соответствующие ведомства двух государств работают над урегулированием ситуации.

«Нет, это не обсуждалось. Это несет в себе риски», — сказал он на просьбу прокомментировать ряд слухов о вероятности использования третьих государств в связи с проблемой с платежными переводами между Россией и Турцией.

Также стало известно, что США предупредили несколько частных банков Турции о необходимости тщательной проверки денежных переводов с Россией.

Ранее Турция нашла решение проблемы денежных переводов из России.

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