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Грузия получила рекордные доходы от туризма

Грузия получила рекордные $4,1 млрд доходов от туризма в 2023 году

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Shakh Aivazov/AP

В 2023 году Грузия получила рекордные доходы от международного туризма. Об этом со ссылкой на Национальную администрацию туризма Грузии сообщает ТАСС.

По данным ведомства, в 2023 году доходы страны от въездного туризма составили $4,1 млрд. Это превышает уровень допандемийного 2019 года на 26,2%, а по сравнению с предыдущим 2022 годом доходы туристической отрасли страны выросли на 17,3%.

В прошлом году Грузию посетили 4,7 млн туристов из других стран, а всего нерезиденты Грузии посетили страну более 7 млн раз. Этот показатель за год вырос на 30,3%.

В лидерах по поездкам в страну оказались граждане России (1,4 млн), Турции (1,3 млн), Армении (962 тыс.) и Израиля (217 тыс.).

До этого стало известно, что Грузия вошла в топ-3 популярных для отдыха направлений у россиян.

7 февраля в Грузии назвали приоритетами внешней политики вступление в ЕС и НАТО.

Ранее президент Грузии обвинила правящую партию в установлении тесных связей с Россией.

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