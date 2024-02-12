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Путин анонсировал шестилетний план по развитию России

Путин заявил о выходе на завершающий этап плана по развитию России на шесть лет

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Sputnik/Sergei Fadeichev/Reuters

Специалисты практически завершили подготовку и составление шестилетнего плана социально-экономических действий по развитию России. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, передает РИА Новости.

«Работа над планом социально-экономических действий на ближайшие шесть лет выходит на завершающий этап», — отметил глава государства.

По словам Путина, документ в том числе охватит такие ключевые направления, как поддержка инвестиций, обеспечение технологического суверенитета и обновление и строительство инфраструктуры.

Также президент в режиме видеоконференции рассказал членам правительства о включении в план мер по комплексному развитию российских населенных пунктов.

При этом российский лидер назвал главной задачей повышение доходов и качества жизни россиян. «Рост благополучия российских семей — это наш безусловный приоритет», — добавил Путин.

На этом же мероприятии президент указал на важность соблюдения баланса в экономике. В том числе он пояснил, что в стремлении к росту в стране нужно сохранять цены на прежнем уровне.

В совещании, проходившем в удаленном режиме по видеосвязи участвовали премьер Михаил Мишустин, вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер Дмитрий Григоренко, помощник президента Максим Орешкин, глава Минфина Антон Силуанов и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Ранее Путин рассказал о желании показать «известный жест» всем, кто предсказывал России крах.

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