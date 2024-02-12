Путин анонсировал шестилетний план по развитию России

Специалисты практически завершили подготовку и составление шестилетнего плана социально-экономических действий по развитию России. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, передает РИА Новости.
«Работа над планом социально-экономических действий на ближайшие шесть лет выходит на завершающий этап», — отметил глава государства.
По словам Путина, документ в том числе охватит такие ключевые направления, как поддержка инвестиций, обеспечение технологического суверенитета и обновление и строительство инфраструктуры.
Также президент в режиме видеоконференции рассказал членам правительства о включении в план мер по комплексному развитию российских населенных пунктов.
При этом российский лидер назвал главной задачей повышение доходов и качества жизни россиян. «Рост благополучия российских семей — это наш безусловный приоритет», — добавил Путин.
На этом же мероприятии президент указал на важность соблюдения баланса в экономике. В том числе он пояснил, что в стремлении к росту в стране нужно сохранять цены на прежнем уровне.
В совещании, проходившем в удаленном режиме по видеосвязи участвовали премьер Михаил Мишустин, вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер Дмитрий Григоренко, помощник президента Максим Орешкин, глава Минфина Антон Силуанов и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
Ранее Путин рассказал о желании показать «известный жест» всем, кто предсказывал России крах.