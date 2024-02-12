Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Турция и Россия обсудили альтернативы SWIFT в платежах

РИА Новости: Турция изучает российский аналог SWIFT во избежание рисков

close
100%
Murad Sezer/Reuters

В Турции эксперты изучают российский аналог SWIFT — Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) во избежание возможных рисков. Об этом сообщил РИА Новости анонимный источник из турецкого банковского сектора.

Он отметил, что раз Россия уже ведет финансовые операции по этой системе с некоторыми странами, есть возможности для применения и в Турции.

Собеседник агентства добавил, что необходим тщательный анализ экспертов как со стороны Турции, так и со стороны России, чтобы избежать дальнейших эксцессов. В настоящее время ведомства над этим работают.

В начале февраля турецкие банки начали закрывать счета российских юридических лиц и повысили требования для физлиц из России, намеревающихся завести карточку.

В дальнейшем, как сообщила газета Ekonomim, министерство торговли Турции составило список компаний, имеющих проблемы с платежами из России. Турецкие экспортеры столкнулись с тем, что банки начали отказывать им в приеме денежных переводов из России для оплаты товаров.

Ранее Турция нашла решение проблемы денежных переводов из России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами