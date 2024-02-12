Турция и Россия обсудили альтернативы SWIFT в платежах

В Турции эксперты изучают российский аналог SWIFT — Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) во избежание возможных рисков. Об этом сообщил РИА Новости анонимный источник из турецкого банковского сектора.

Он отметил, что раз Россия уже ведет финансовые операции по этой системе с некоторыми странами, есть возможности для применения и в Турции.

Собеседник агентства добавил, что необходим тщательный анализ экспертов как со стороны Турции, так и со стороны России, чтобы избежать дальнейших эксцессов. В настоящее время ведомства над этим работают.

В начале февраля турецкие банки начали закрывать счета российских юридических лиц и повысили требования для физлиц из России, намеревающихся завести карточку.

В дальнейшем, как сообщила газета Ekonomim, министерство торговли Турции составило список компаний, имеющих проблемы с платежами из России. Турецкие экспортеры столкнулись с тем, что банки начали отказывать им в приеме денежных переводов из России для оплаты товаров.

Ранее Турция нашла решение проблемы денежных переводов из России.