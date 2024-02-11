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Эксперты предсказали рост цен на шоколад к лету

RG.RU: цены на шоколад и сладости могут вырасти к лету на фоне дорогого какао

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Depositphotos

Цены на шоколад и другие сладости могут вырасти к лету из-за стремительного подорожания какао-бобов. К такому мнению, по данным «Российской газеты», склоняются опрошенные изданием эксперты.

В пятницу, 9 февраля, фьючерсы на какао побили рекорд, поднявшись до $5874 за тонну. Годовой рост составил почти 100%.

Причины взлета цен — засуха в Западной Африке, которая снизит урожай, а также проблемы с логистикой через Красное море. По словам профессора РЭУ Вячеслава Чеглова, фьючерсы отражают лишь тренд. На рынок влияет не только снижение поставок, но и товарные запасы. Рост отпускных цен смягчается имеющимися резервами.

По прогнозу Чеглова, массовый шоколад может подорожать к лету на 10-15%. Элитная продукция тоже вырастет в цене, но точный рост спрогнозировать сложно. Однако урожай может превысить ожидания, и цены будут ниже. Крупные сети, вероятно, будут предлагать акции, чтобы удержать покупателей.

Денис Терновский из ИПЭИ тоже считает неизбежным рост цен на шоколад и сладости на фоне дорогого какао. Потребление продукции с меньшим содержанием какао может вырасти, поскольку люди будут выбирать более дешевые товары.

До этого шоколад в России сравнили с черной икрой и призвали не ждать снижения цен.

Ранее доля импортной соли на российском рынке выросла.

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