В России рассматривают возможности создания альтернативной SWIFT инфраструктуры

В министерстве иностранных дел России сообщили, что изучаются возможности создания альтернативной SWIFT платежно-расчетной инфраструктуры. Об этом пишет РИА Новости.

В российском МИДе обратили внимание, что страны Евросоюза не хотят «украинский проект».

«Европейский центральный банк ранее прямо указывал на то, что подобные шаги способны привести к долгосрочным негативным последствиям для экономики ЕС и подорвать международную роль евро», — говорится в сообщении.

При этом страны глобального Юга уже сделали для себя выводы. Они последовательно снижают долю западных валют во внешнеэкономических контрактах, отметили в ведомстве.

Там уточнили, что в данный момент «изучаются возможности создания альтернативной SWIFT платежно-расчетной инфраструктуры».

До этого в российском ЦБ заявили, что многие страны думают над альтернативами SWIFT, так как устоявшаяся система международных платежей стала рискованной. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что бизнес, заинтересованный в развитии экономических, торговых и инвестиционных отношений, активно ищет альтернативу ставшей рискованной устоявшейся системе международных платежей.

Ранее эксперт оценила перспективы создания альтернативы SWIFT.