Социальные пенсии в России планируют проиндексировать на 7,5% с 1 апреля. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минтруда России.

«В 2024 году индексация социальных пенсий составит 7,5%», — сообщили в ведомстве.

Соответствующий проект постановления об уровне индексации в 2024 году опубликован для общественного обсуждения. Отмечается, что индексация позволит повысить выплаты для 4,1 млн человек, на это в 2024 году в федеральном бюджете предусмотрено 37,5 млрд рублей.

В министерстве уточнили, что размер индексации социальных пенсий ежегодно утверждается кабмином по темпу роста прожиточного минимума пенсионера в России за прошедший год.

До этого президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что индексация ряда социальных выплат в России с 1 февраля затронула почти 20 млн граждан страны.

Ранее стало известно, что на Урале 76-летняя пенсионерка сама чистит крышу девятиэтажки.