Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Социальные пенсии в России планируют проиндексировать на 7,5%

Минтруд планирует проиндексировать социальные пенсии на 7,5% с 1 апреля

close
100%
Павел Лисицын/РИА Новости

Социальные пенсии в России планируют проиндексировать на 7,5% с 1 апреля. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минтруда России.

«В 2024 году индексация социальных пенсий составит 7,5%», — сообщили в ведомстве.

Соответствующий проект постановления об уровне индексации в 2024 году опубликован для общественного обсуждения. Отмечается, что индексация позволит повысить выплаты для 4,1 млн человек, на это в 2024 году в федеральном бюджете предусмотрено 37,5 млрд рублей.

В министерстве уточнили, что размер индексации социальных пенсий ежегодно утверждается кабмином по темпу роста прожиточного минимума пенсионера в России за прошедший год.

До этого президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что индексация ряда социальных выплат в России с 1 февраля затронула почти 20 млн граждан страны.

Ранее стало известно, что на Урале 76-летняя пенсионерка сама чистит крышу девятиэтажки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами