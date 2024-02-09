Министр Индии: мир благодарен Нью-Дели за покупку нефти у России

Индия поддерживает доступные мировые цены на сырую нефть, покупая топливо у России, заявил министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури. Его слова приводит CNBC.

«Мир благодарен Индии за покупку российской нефти, — заявил дипломат в кулуарах конференции India Energy Week в Гоа. — Если мы начнем покупать больше ближневосточной нефти, цена на топливо не будет на уровне $75-76 за баррель. Это будут все $150».

Летом сообщалось, что Индия нарастила закупки нефти из РФ в 11 раз.

В октябре стало известно, что скидки на российскую нефть для Индии выросли до $8-10 за баррель.

До этого индийская нефтеперерабатывающая компания Bharat Petroleum Corp (BPCL) отказалась покупать премиальную российскую сырую нефть Sokol из-за проблем с оплатой.

Ранее сообщалось, что рынок нефти становится более локальным из-за конфликта в Красном море.