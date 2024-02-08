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Зампред ЦБ назвал диапазон снижения ключевой ставки

В ЦБ рассчитывают на снижение ключевой ставки до 12,5-14,5% в 2024 году

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Центральный банк РФ планирует постепенно снижать ключевую ставку в течение 2024 года после ее повышения до 16% в декабре 2023 года. Об этом в интервью YouTube-каналу «Private Talks» сообщил заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин.

По словам чиновника, согласно обновленному в октябре прогнозу регулятора, средняя ключевая ставка в 2024 году составит 12,5-14,5%.

«Ставка будет снижаться с текущего уровня 16%, на который она была поднята в декабре прошлого года», — отметил Заботкин.

Главным фактором при принятии решений по ставке станет динамика инфляции, подчеркнул зампред ЦБ. Несмотря на некоторое замедление роста цен в декабре и январе, инфляционные ожидания пока остаются высокими, констатировал он.

До этого глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала о планах снижать ключевую ставку по мере приближения инфляции к целевому уровню в 4%. В 2023 году инфляция в России составила 7,59%.

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