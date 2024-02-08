Нежелательным организациям запретят финоперации в РФ

Банки и другие финансовые организации в России будут обязаны отказывать в проведении операций иностранным компаниям с государственным участием, признанным нежелательными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на законопроект о расширении оснований для внесения зарубежных организаций в список нежелательных в РФ.

Сейчас действующий запрет на финансовые операции распространяется только на иностранные НПО, включенные в соответствующий перечень. Поправки расширяют его действие и на компании с государственным участием.

Как следует из текста законопроекта, теперь нежелательными смогут быть признаны любые иностранные организации, учредителями которых выступают госструктуры других стран. Ранее такая возможность существовала только для НКО.

В результате банки и другие финансовые организации будут обязаны отказывать в проведении операций с деньгами и имуществом компаниям из списка нежелательных организаций с госучастием. Это коснется как российских подразделений, так и головных структур организаций.

До этого стало известно, что в России могут расширить перечень нежелательных организаций.

Ранее по статье о нежелательных организациях оштрафовали российского поэта.