Стало известно, сколько россиян до сих пор не используют банковские карты

Каждый десятый россиянин не использует банковские карты для оплаты товаров и услуг, следует из декабрьского опроса ВЦИОМ.

Хотя бы иногда картой расплачиваются 89% респондентов. Причем среди жителей городов-миллионников показатель достигает 94%, а среди среди россиян в возрасте 18-24 лет — и вовсе 99%.

До сих пор популярным способом оплаты остаются наличные. «По старинке» за товары и услуги время от времени расплачиваются 66% граждан РФ. При этом более половины опрошенных признались, что совершают платежи посредством дистанционных онлайн-сервисов: через приложения, сайты продавца товара или на сайте банка.

В 2023 году карты системы «Мир» впервые заняли более половины карточного рынка России. Активный рост доли карт отечественной платежной системы начался после ухода Visa и MasterCard из РФ.

До этого сообщалось, что карты «Мир» начали принимать в Венесуэле.

Ранее россиянам рассказали о последствиях отмены ЦБ комиссии для банков за переводы в СБП.