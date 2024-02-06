Эквадор предоставил РФ обоснование для снятия запрета на импорт бананов

Министр внешней торговли Эквадора Сонсолес Гарсия в интервью телеканалу Ecuavisa заявила, что страна предоставила России техническое обоснование, чтобы фитосанитарное ведомство пересмотрело ограничение на импорт бананов.

«Правительство Эквадора хочет разобраться с этим с технической точки зрения, и мы убеждены, что сможем опровергнуть любые аргументы против экспорта наших бананов», — сказала она.

Гарсия добавила, что российской стороне передали необходимые для этого документы.

2 февраля сообщалось, что Россельхознадзор обеспокоен ситуацией с поставками в Россию небезопасных бананов из Эквадора. Ведомство попросило Эквадор с 5 февраля приостановить сертификацию бананов для пяти экспортеров, которые нарушали требования. Пресс-служба ведомства отметила, что в эквадорских бананах систематически обнаруживается многоядная муха-горбатка.

Ранее Индия начала поставлять бананы в Россию.