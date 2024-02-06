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Стало известно, сколько нефти и газа Россия экспортировала в 2023 году

Новак: экспорт российской нефти в 2023 году упал на 3,3%

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Kin Cheung/AP

В 2023 году Россия экспортировала 234,3 млн тонн нефти. Это на 3,3% меньше, чем годом ранее, пишет ТАСС со ссылкой на презентацию вице-премьера РФ Александра Новака.

Объем добычи нефти в РФ за 12 месяцев составил 530,6 млн тонн (-0,8%). Первичная переработка сырья с января по декабрь 2023-го незначительно выросла и составила 275 млн тонн против 272 млн тонн годом ранее.

Экспорт российского сжиженного природного газа (СПГ) за год упал на 1,9%, до 45,4 млрд куб. м. Добыча газа снизилась на 5,5%, опустившись до 636,9 млрд куб. м.

Отгрузки угля сократились до 212,5 млн тонн (-3,9%), добыча — на 1,1%, до 438,7 млн тонн против 443,6 млн тонн годом ранее.

До этого стало известно о планах Дании запретить один из видов топлива для судов в Арктике.

Подробнее о том, что ждет входящие в Арктическую зону территории и почему мы по сути являемся свидетелями второй волны освоения Арктики, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Япония ужесточит меры по соблюдению потолка цен на российскую нефть.

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