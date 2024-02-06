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Стал известна предварительная стоимость строительства III этапа Восточного полигона

Минтранс: III этап строительства Восточного полигона оценивается в 2,7 трлн руб.

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Shutterstock

Замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов рассказал, что предварительная стоимость строительства III этапа Восточного полигона железных дорог оценивается в 2,7 трлн рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Он пояснил, что финансирование рассчитано на срок до 2032 года. Паспорт III этапа планируется утвердить до конца марта 2024 года.

До этого президент России Владимир Путин по видеоконференцсвязи провел совещание по теме развития Восточного полигона железных дорог.

Восточный полигон располагается в границах четырех железных дорог — Красноярской, Восточно-Сибирской, Забайкальской и Дальневосточной. Он обслуживает 14 регионов РФ и обеспечивает транзит для всей страны.

За первый этап работ по строительству Восточного полигона проложено и обновлено свыше пяти тысяч километров путей, построены и реконструированы мосты, тоннели, тяговые подстанции и объекты локомотивного хозяйства. Второй этап, который стартовал в 2021 году, завершится к концу 2024 года.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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