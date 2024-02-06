В Кремле ответили на вопрос о расследовании диверсии на «Северных потоках»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, что прокуратура Швеции вынесет решение по взрывам на «Северных потоках».

«Россия не запрашивала эти данные (следствия, — «Газета.Ru», но ни разу этими данными с нами никто не делился», — рассказал Песков.

Также он прокомментировал ход российского расследования ЧП.

«По поводу нашего расследования пока сказать не могу, все зависит от результата. Мы ожидаем вердикты и решения, которые будут приниматься», — заявил он.

Песков добавил, что взрывы на газопроводах — это диверсия против критически важной инфраструктуры, которую нельзя оставлять без определения тех, кто за ней стоял, кто был исполнитель и заказчик.

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