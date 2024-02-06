Экономист предрек рост доли досрочных погашений кредитов в России в 2024 году

Доля досрочных погашений кредитов в России в 2024 году продолжит рост и составит 22-23% против 21% по итогам 2023 года. То есть показатель увеличится на 1-2 процентных пункта в этом году. Такой прогноз «Газете.Ru» дал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

«Скорее всего, доля досрочных погашений кредитов может немного повыситься, но незначительно. Рост досрочных погашений кредитов связан с ростом зарплат в 2023 году. Тенденция к росту зарплат должна сохраниться и в этом году, так как на производстве нехватка квалифицированных специалистов. Населению повышают зарплаты, и часть населения использует повышенные зарплаты и бонусы для погашения, например, потребительских кредитов или автокредитов», — отметил экономист.

Он добавил, что часть россиян, играющих на бирже каждый день, заработанный доход также могли направить на погашение кредитов.

«Платежная дисциплина в России в целом не самая плохая, если речь идет о заемщиках банков, а не микрофинансовых организаций. Но рост реальных доходов населения в 2023 году практически впервые за 10 лет говорит о том, что часть населения использует любые возможности, чтобы закрыть долговую нагрузку и не иметь обязательств перед кредиторами», — сказал Лобода.

Он не исключил снижения доли досрочных погашений кредитов в связи с возобновившимся снижением доходов. По мере их сокращения и уменьшения спроса на кредиты из-за высоких процентных ставок база заемщиков, которые досрочно выплачивают долги, тоже сократится, уверен Лобода.

Доля досрочных погашений кредитов выросла до 21% в 2023 году с 18% в 2022-м, то есть на 3 процентных пункта, сообщила газета «Ведомости».

Ранее российским заемщикам дали пять советов на 2024 год.