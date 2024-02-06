Уровень запасов газа в Европе опустился ниже 69%

Уровень запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) ЕС опустился ниже 69%. Об этом сообщает ТАСС.

С начала отопительного сезона (7 ноября 2023 года) суммарный отбор из ПХГ Европы приблизился к 37,5 млрд куб. м. в сутки.

Цена топлива на торгах во вторник растет. По состоянию на 10:01 по московскому времени мартовский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах подорожал до отметки в $326,59 за 1 тыс. куб. м (+0,23%), свидетельствуют данные биржи ICE Futures.

«Газпром» 6 февраля осуществляет подачу газа в Европу через украинскую ГИС «Суджа» в объеме 42,4 млн куб. м. Днем ранее объем прокачки составил 42,3 млн куб. м.

Накануне стало известно о планах Турции обсудить с Россией вопрос скидки на природный газ. Договоренность может быть достигнута во время визита президента РФ Владимира Путина в Анкару, считают источники.

До этого вице-премьер России Александр Новак рассказал о сроках начала реализации проекта газового хаба в Турции.

Ранее «Газпром» установил новый суточный рекорд по поставкам газа в Китай.