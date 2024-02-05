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Суд в Нидерландах изменил дату оглашения решения по ЮКОСу

Суд Амстердама перенес дату оглашения решения по ЮКОСу на 20 февраля

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Апелляционный суд Амстердама отложил вынесение решения по делу нефтяной компании ЮКОС на неделю — с 13 на 20 февраля 2024 года. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Мелисса Зейлстра, передает РИА Новости

Ранее председательствующий судья Ваннер Лос заявлял, что вердикт будет оглашен 13 февраля. Однако теперь дата перенесена на 20 февраля, уточнила Зейлстра.

В 2014 году арбитраж в Гааге присудил трем компаниям компенсацию около $50 млрд, посчитав, что РФ преднамеренно обанкротила ЮКОС. Акционеры пытались взыскать эти средства в судах Великобритании, США и Нидерландов. С учетом пени сумма достигла $57 млрд.

В мае 2020 года Россия подала в Верховный суд Нидерландов жалобу, требуя отменить решение о выплате $57 млрд бывшим акционерам ЮКОСа. В ноябре 2021 года Верховный суд отменил это решение и вернул дело в Апелляционный суд Амстердама.

«Мы надеемся на справедливое решение в пользу России», — прокомментировал ситуацию источник в правительстве РФ.

До этого Медведчук прокомментировал решение Международного суда ООН по Украине.

Ранее суд конфисковал дом Ходорковского (признан в РФ иностранным агентом)** в Подмосковье.

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