Стало известно, сколько правительство планирует выделить на разработку БПЛА

Вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров в рамках международной выставки вооружений World Defense Show заявил, что Россия в ближайшие три года планирует выделить 100 млрд рублей на развитие и производство беспилотников. Об этом сообщает РИА Новости.

Он пояснил, что речь идет о производстве сотен тысяч FPV-дронов и десятков тысяч тяжелых беспилотников.

«В ближайшую трехлетку – текущий 2024, 2025 и 2026 годы – около 100 миллиардов рублей мы [выделяем] на новые помещения, номенклатуру», — пояснил министр.

Он добавил, что правительство РФ также планирует активно работать в области регулирования отрасли.

До этого ТАСС сообщало, что в госкорпорации «Ростех» холдинг «Высокоточные комплексы» успешно запустил в серийное производство новейшую систему контроля воздушного пространства (СКВП).

В августе 2023 года сообщалось, что в российских регионах могут появиться центры для мониторинга дронов.

Ранее в зоне СВО заметили беспилотники «Жириновский».