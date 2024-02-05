В Турции нашли способ решения проблемы с платежными переводами из России

Уполномоченные ведомства обсуждают создание турецко-российского банка для урегулирования проблем с платежными переводами, появившимися из-за санкционного давления США. Об этом рассказал РИА Новости источник в банковском секторе Турции.

По слова собеседника агентства, пока какой-либо конкретики вокруг вопроса создания российского -турецкого банка нет.

В начале февраля турецкие банки начали закрывать счета российских юридических лиц и повысили требования для физлиц из России, намеревающихся завести карточку.

В дальнейшем, как сообщила газета Ekonomim, Министерство торговли Турции составило список компаний, имеющих проблемы с платежами из России. Турецкие экспортеры столкнулись тем, что банки начали отказывать им в приеме денежных переводов из России для оплаты товаров.

Ранее Турция нашла решение проблемы денежных переводов из России.