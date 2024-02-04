Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Евросоюз и G7 рассмотрят использование замороженных активов РФ в качестве залога

Bloomberg: G7 и ЕС обсуждают применение заблокированных активов РФ в виде залога

close
100%
Reuters

Страны Евросоюза и «Большой семерки» обсуждают возможность применения заблокированных российских активов на сумму более $250 млрд под видом залога для финансирования восстановления Украины. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, знакомые с ходом обсуждений.

«ЕС и G7 рассматривает российские активы в качестве залога для привлечения средств на Украину», — указывается в материале.

Согласно такому сценарию, союзники Киева могли бы продать долг республики, чтобы внести вклад в восстановление Украины после конфликта, используя при этом замороженные активы России в качестве залога. Таким образом, РФ возместила бы материальный ущерб, причиненный стране.

«Обсуждения проходят на техническом уровне, политическое решение пока не принято», — заключается в статье.

Накануне Нового года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия рассмотрит конфискацию ее денежных активов со стороны Евросоюза как акт торговой войны.

Ранее сообщалось, сколько Euroclear заработала на замороженных активах России в 2023 году.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами