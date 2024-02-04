Евросоюз и G7 рассмотрят использование замороженных активов РФ в качестве залога

Страны Евросоюза и «Большой семерки» обсуждают возможность применения заблокированных российских активов на сумму более $250 млрд под видом залога для финансирования восстановления Украины. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, знакомые с ходом обсуждений.

«ЕС и G7 рассматривает российские активы в качестве залога для привлечения средств на Украину», — указывается в материале.

Согласно такому сценарию, союзники Киева могли бы продать долг республики, чтобы внести вклад в восстановление Украины после конфликта, используя при этом замороженные активы России в качестве залога. Таким образом, РФ возместила бы материальный ущерб, причиненный стране.

«Обсуждения проходят на техническом уровне, политическое решение пока не принято», — заключается в статье.

Накануне Нового года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия рассмотрит конфискацию ее денежных активов со стороны Евросоюза как акт торговой войны.

Ранее сообщалось, сколько Euroclear заработала на замороженных активах России в 2023 году.