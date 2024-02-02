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Премьер РФ призвал страны ЕАЭС больше использовать нацвалюты

Мишустин призвал страны ЕАЭС увеличить долю нацвалют в расчетах выше 90%

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Доля национальных валют во взаиморасчетах стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) составляет 90% и должна расти. Об этом премьер-министр России Михаил Мишустин заявил на заседании межправсовета ЕАЭС, передает ТАСС.

Мишустин отметил, что в декабре лидеры «пятерки» подписали декларацию «Евразийский экономический путь», предусматривающую расширение сотрудничества.

«Она предполагает <...> увеличение доли национальных валют во взаимных расчетах, которая сейчас составляет порядка 90% и продолжает расти», — сказал премьер-министр РФ.

Он так же призвал как можно быстрее приступить к реализации целей и задач, обозначенных президентами.

В конце января состоялись переговоры по зоне свободной торговли между Индонезией и Евразийским экономическим союзом между Сергеем Лавровым и главой МИДа Индонезии Ретно Марсуди в Нью-Йорке. Марсуди подчеркнула приверженность к ускорению переговоров. Решение о начале переговоров было принято в мае 2022 года, и третий раунд прошел в декабре 2023 года.

Ранее Путин рассказал о доле нацвалют в ЕАЭС.

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