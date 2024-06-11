Бизнес раскритиковал поправки к законопроекту о персональных данных

Бизнес негативно отреагировал на корректировки к законопроекту об обезличенных персональных данных, предложенные ко второму чтению главой комитета Государственной думы по связи и IT Александром Хинштейном. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на заявления Ассоциации больших данных (АБД).

Согласно информации издания, доступ к данным получат только государственные и муниципальные органы, а также компании из специального реестра. При этом согласие граждан на передачу данных не потребуется. Участники рынка беспокоятся, что принятие законодательного акта в таком виде может задержать развитие в стране технологий искусственного интеллекта.

В материале сказано, что АБД раскритиковала поправки, предложенные последним к законопроекту об обезличивании персональных данных ко второму чтению, которое запланировано на 11 июня.

Перед этим пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что иностранные бизнесмены приехали на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), они хотят работать с Россией.

Ранее сообщалось, что бизнес может лишится права обращаться в госструктуры на бумаге.