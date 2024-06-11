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Американский политик раскритиковал идею Киева разместить F-16 в странах ЕС

Политик из США Барака: F-16 в странах ЕС станут законными целями для РФ

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Tech. Sgt. Kristin High/Global Look Press

Размещение предоставленных Украине западных истребителей F-16 на территории стран — членов Европейского союза (ЕС) приведет к тому, что они станут законными целями для российских войск. Об этом в своем аккаунте на платформе X (бывший Twitter) написал американский политик и правозащитник Аджаму Барака.

«Если США разместят свои F-16 в странах ЕС, которые настолько глупы, что позволят атаковать ими РФ, эти базы станут законными целями», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что руководство НАТО может посчитать удары по странам — членам регионального содружества как повод привести в действие ст. 5 устава Североатлантического альянса. Организация будет рассматривать действия РФ как нападение на государства, входящие в состав НАТО, и будет вынуждена принять ответные меры. В связи с этим Барака предположил, что нынешние лидеры США и европейских держав желают своим гражданам уничтожения.

10 июня начальник командования Воздушных сил Украины Сергей Голубцов заявил о планах властей страны разместить ряд истребителей F-16, предоставленных США, на базах за границей. По его словам, Киев принял соответствующее решение, чтобы данные машины не превратились в мишени для российских военных. Ожидается, что эти несколько воздушных судов станут резервом на случай отправки других истребителей на ремонт.

Ранее компания из РФ пообещала выплатить премию за первый сбитый истребитель F-16.

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