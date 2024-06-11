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Сборная Украины удостоилась комплиментов в России

Российский тренер Бышовец высоко оценил возможности сборной Украины

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Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

Бывший главный тренер сборной России, уроженец Киева Анатолий Бышовец высоко оценил уровень игры сборной Украины по футболу в преддверии чемпионата Европы — 2024. Слова Бышовца приводит Legalbet.

«Какую сборную я буду поддерживать на турнире с постсоветского пространства? Понятно, что на турнире есть Украина. Не приходится говорить, что для моей семьи это очень важно. Ситуация, которая сложилась в целом, не вызывает у меня ничего, кроме скорби и разочарования. Тем не менее надо говорить, что сегодняшние возможности украинской футбольной сборной — хорошие», — сказал Бышовец.

Бывший главный тренер сборной России отметил, что смотрел товарищеский матч украинской команды против хозяев предстоящего Евро — сборной Германии. Та встреча завершилась вничью (0:0).

Также Бышовец рассказал, что лично знаком с главным тренером сборной Украины Сергеем Ребровым.

Матч открытия чемпионата Европы Германия — Шотландия состоится 14 июня, а финал — через месяц, 14 июля.

Сборная Украины сыграет в группе Е, где ее соперниками станут Бельгия, Словакия и Румыния.

Ранее сборной России по футболу посоветовали отправиться в Африку.

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