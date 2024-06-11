Бывшему заводу владельца «Хортицы» приостановили лицензию

Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль) временно приостановила действие лицензии на производство «Крымского винного дома». Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные реестра службы.

Решение о приостановке было принято 5 июня без указания причины.

«Крымский винный дом» имел связи с группой Global Spirits украинского предпринимателя Евгения Черняка, известной по водке «Хортиця». За день до приостановки лицензии суд города Курска постановил передать государству компанию, а также несколько других ликеро-водочных заводов, связанных с Global Spirits.

Согласно представленным документам о соответствии техническому регламенту ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции», «Крымский винный дом» занимался производством различных видов вина и коньяка «Шустовъ», принадлежащего Global Spirits. Структуры украинского холдинга владели компанией до октября 2021 года, после чего единственным собственником стал Иван Курбаков.

Global Spirits была основана Евгением Черняком в 2008 году и включала в себя несколько заводов, производивших алкогольную продукцию. Некоторые из брендов, таких как «Хортица», «Мороша», «Первак» и другие, производились на территории России под управлением компаний «Родник и К» и «Русский север», которые были связаны с Global Spirits.

Предприятия «Родник и К» и «Русский север» до апреля 2022 года находились под управлением кипрских компаний, связанных с Global Spirits. Впоследствии активы этих предприятий перешли к другому собственнику. В рамках административного дела о запрете деятельности объединения из-за подозрений в экстремистской деятельности «Крымский винный дом», «Родник и К», «Русский север» и другие компании, связанные с Черняком, были переданы государству. Иск был подан к нескольким лицам, включая Черняка, Беспалова, Лазутина и Курбакова.

Ранее компании из структуры «Русь-Ойл» перешли под контроль государства.