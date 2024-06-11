Загрязнение среды микропылью унесло сотни миллионов жизней за 40 лет, выяснили ученые

Сингапурские ученые из Няньянского технологического университета подсчитали глобальные потери среди человеческого населения за последние 40 лет, связанные с воздействием твердых микрочастиц. Исследование опубликовано в научном журнале Environment International (EnvInt).

Мелкие твердые частицы PM 2,5 (2,5 микрометра и меньше) поступают из выхлопов транспорта, выбросов промышленности и природных источников, включая лесные пожары и пыльные бури.

Поскольку PM 2,5 очень малы, они легко попадают в воздух, которым мы дышим, и проникнуть глубоко в легкие, что приводит к ряду проблем со здоровьем, особенно для уязвимых групп, таких как дети, пожилые люди и пациенты с хроническими респираторными заболеваниями.

Как показало исследование, загрязнение воздуха микропылью с 1980 по 2020 год привело к 135 млн преждевременных летальных исходов.

По оценкам специалистов, треть (33,3%) потерь за указанный период была связана с инсультами, еще треть (32,7%) — с ишемической болезнью сердца, а оставшаяся часть — с хронической обструктивной болезнью легких, инфекциями нижних дыхательных путей и раком легких.

Чтобы понять, как частицы PM 2,5 повлияли на уровень смертности, исследователи изучили спутниковые данные NASA об уровнях мелких твердых частиц в атмосфере Земли. Они также проанализировали статистику заболеваемости и летальных исходов от болезней, связанных с загрязнением окружающей среды.

Ученые обнаружили, что за последние четыре десятилетия во всем мире произошло 363 крупных случая загрязнения воздуха, в среднем девять эпизодов в год.

Продолжительность каждого периода загрязнения колебалась от двух до девяти месяцев, причем 2002 год оказался годом с наибольшим количеством эпизодов загрязнения воздуха (15 случаев), за ним следовали 2004 и 2006 годы (14 случаев в год).

По оценкам исследователей, в период с 1980 по 2020 год в Азии было самое большое количество преждевременных летальных исходов, связанных с загрязнением твердыми частицами — 98,1 млн, а в Китае и Индии — 49,0 млн и 26,1 млн жертв соответственно.

В Пакистане, Бангладеш, Индонезии и Японии также наблюдалось значительное количество потерь, связанных с PM 2,5 — от 2 до 5 млн в каждой из стран.

Ранее стало известно, что изменение климата усугубит загрязнение воздуха озоном к 2050 году.