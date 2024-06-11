Реализация новой резолюции СБ ООН по Газе может остаться лишь на бумаге

Параметры договоренности по перемирию в секторе Газа, опубликованные в принятой Службой безопасности (СБ) ООН резолюции, не известны никому, кроме членов переговорного процесса. С таким заявлением выступил постоянный председатель России при организации Василий Небензя, чьи слова передает РИА Новости.

«У нас есть целый ряд вопросов к американскому проекту резолюции», — высказался он.

По словам Небензи, как такового переговорного процесса по проекту не было, авторы приносили варианты готового текста и практически требовали от участников СБ в условиях цейтнота поставить подписи. Россия воздержалась от голосования по американскому документу, остальные члены Совбеза проголосовали положительно.

«СБ принял уже три резолюции, выполнение положений которых остается лишь на бумаге», — наполнил постпред.

Так, теперь к ним может добавиться еще и четвертая, что никак нельзя назвать позитивной тенденцией, резюмировал он.

До этого движение ХАМАС приветствовало принятую Совбезом ООН резолюцию о прекращении огня в секторе Газа и подтвердило свою прежнюю готовность к проведению непрямых переговоров с Израилем.

Ранее в Израиле заявили о готовности продолжить переговоры с ХАМАС.