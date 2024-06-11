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Аналитик из Британии оценил состояние украинских военнослужащих

Британский аналитик Меркурис: бойцы ВСУ на всей линии фронта сильно истощены

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Thomas Peter/Reuters

Украинские военнослужащие по всей линии фронта сильно ослабли, в данный момент они находятся в состоянии крайнего истощения. Об этом в эфире своего личного YouTube-канала заявил британский аналитик Александр Меркурис.

«ВСУ по всей линии фронта перегружены, перенапряжены и крайне истощены, и мы видим, каких людей набирают в ходе мобилизации для пополнения рядов», — сказал эксперт.

По его словам, сейчас на поле боя наблюдаются все признаки краха Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также Меркурис не исключил, что тяжелая ситуация в зоне боевых действий негативно влияет на украинскую экономику. Из-за мобилизации местные предприятия лишаются рабочих рук, в том числе незаменимых специалистов с высокой квалификацией. Как отметил аналитик, в этом заключается одна из причин приближения коллапса энергетической системы Украины.

В конце эксперт обратил внимание на истощение и недовольство жителей Украины из-за ситуации в стране. Более того, отмена выборов президента заставила граждан сомневаться в легитимности главы государства Владимира Зеленского и действующего правительства, резюмировал он.

Ранее бывший полковник Службы безопасности Украины (СБУ) назвал примерные сроки генерального сражения в рамках конфликта с РФ.

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