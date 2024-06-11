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ООН пока не утвердила, кто поедет от нее на конференцию по Украине

ООН не утвердила представителей для конференции по Украине в Швейцарии

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Reuters

На конференции по Украине в Швейцарии ООН будет представлена на высоком уровне, однако пока не раскрывается имя представителя, который отправится на мероприятие. Этой информацией поделился на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, пишет ТАСС.

До этого сообщалось, что глава всемирной организации не примет участия в конференции. «ООН будет представлена на высоком уровне. Как только будет подтверждено, кто это будет, мы сообщим», — подчеркнул он.

Планируется, что 15-16 июня в курортном городке Бюргеншток в Швейцарии пройдет конференция по Украине. МИД Швейцарии ранее заявил о приглашении более 160 делегаций, включая страны Группы семи, Группы двадцати и БРИКС. Однако Россия не была приглашена на это мероприятие.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не будет настаивать на участии в конференции, если ее представители не желают видеть там. Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ, назвал проведение этой конференции «путь в никуда», выражая мнение о несправедливости действий Запада. Россия подчеркивает готовность к мирному разрешению конфликта с Украиной.

До этого Шольц объяснил, что необходимо для начала восстановления Украины.

Ранее в МИД Бразилии рассказали об эффективном подходе к переговорам по Украине.

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