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Стало известно, какая страна Европы больше всего пострадала из-за кризиса в Красном море

Каждый восьмой производитель в Британии пострадал от кризиса в Красном море

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Больше всего урона из европейских стран от атак хуситов понесла Великобритания, выяснили аналитики агентства S&P Global.

Каждый восьмой производитель товаров в стране столкнулся с последствиями приостановки судоходства в Красном море (12% компаний). Чуть лучше дела обстоят у Греции, где на сложности ведения бизнеса на фоне сложившейся ситуации пожаловались 9% производителей. Далее идут Франция и Германия — по 8%.

Ранее британский Институт фискальных исследований (IFS) пришел к выводу, что следующий премьер Великобритании унаследует самый сложный комплекс проблем в области налогов и расходов с 1950-х. За последние 15 лет госдолг страны вырос до 100% ВВП.

Накануне вице-премьер РФ Александр Новак отметил влияние конфликта в Йемене на морскую логистику. Нападения хуситов и конфликт на Ближнем Востоке оказывают влияние на стоимость морского фрахта и создают дефицит танкеров, констатировал он.

Ранее в судоходно-логистической корпорации Maersk предупредили об экономических последствиях перебоев в судоходстве в Красном море.

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