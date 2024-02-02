Стало известно, какая страна Европы больше всего пострадала из-за кризиса в Красном море

Больше всего урона из европейских стран от атак хуситов понесла Великобритания, выяснили аналитики агентства S&P Global.

Каждый восьмой производитель товаров в стране столкнулся с последствиями приостановки судоходства в Красном море (12% компаний). Чуть лучше дела обстоят у Греции, где на сложности ведения бизнеса на фоне сложившейся ситуации пожаловались 9% производителей. Далее идут Франция и Германия — по 8%.

Ранее британский Институт фискальных исследований (IFS) пришел к выводу, что следующий премьер Великобритании унаследует самый сложный комплекс проблем в области налогов и расходов с 1950-х. За последние 15 лет госдолг страны вырос до 100% ВВП.

Накануне вице-премьер РФ Александр Новак отметил влияние конфликта в Йемене на морскую логистику. Нападения хуситов и конфликт на Ближнем Востоке оказывают влияние на стоимость морского фрахта и создают дефицит танкеров, констатировал он.

Ранее в судоходно-логистической корпорации Maersk предупредили об экономических последствиях перебоев в судоходстве в Красном море.