Российские коллекторы получили право использовать роботов при взыскании долгов

С 1 февраля в России вступают в силу новые правила работы коллекторов. Теперь они обязаны записывать и хранить все разговоры с должниками в течение трех лет. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Под контроль ФССП попадут не только коллекторские агентства, но и банки с микрофинансовыми организациями, уточняет издание.

Коллекторы смогут использовать голосовых роботов на основе искусственного интеллекта для общения с должниками. К таким автоматизированным агентам будут применяться те же ограничения по частоте звонков.

Кроме того, ФССП получит право запрашивать у операторов связи информацию о количестве звонков конкретному должнику. Это позволит выявлять случаи «телефонного террора», когда взыскатели звонят ночью или родственникам заемщика.

По данным первого зампреда комитета Госдумы по финрынку Константина Бахарева, до половины жалоб на коллекторов касаются именно частых звонков с нарушением регламента. Новые меры призваны защитить права должников и усилить контроль за рынком возврата долгов.

В прошлом году, по данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), россияне погасили просроченных долгов на рекордные 23 млрд рублей.

До этого россиянам рассказали, можно ли законно списать долги, не прибегая к банкротству.

Ранее коллекторы напали на супругу участника СВО из-за долгов его родственника.