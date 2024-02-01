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Назван доход Euroclear от замороженных российских активов

Euroclear заработал €4,4 млрд на замороженных российских активах

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Владимир Сергеев/РИА Новости

Депозитарий Euroclear и Euroclear Bank заработали €4,4 млрд за прошлый год на российских активах, которые были заморожены в центральном депозитарии из-за санкций Евросоюза. Об этом говорится в сообщении на сайте Euroclear.

Чистый доход от процентов в 2023 году вырос на 70% — до €5,5 млрд по сравнению с €1,17 млрд в 2022 году. Таким образом, что большая часть доходов была получена благодаря замороженным российским активам.

Всего Euroclear хранит активы Банка России на сумму около €191 млрд, что составляет значительную долю из €260 млрд российских активов, замороженных на Западе из-за санкций.

До этого представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил, что Еврокомиссия не имеет механизма передачи Украине доходов от замороженных активов России. Отмечается, что Брюссель подготовит предложение по использованию доходов от активов России, которые будут накапливаться на счетах.

Ранее в Совфеде рассказали, чем обернется для Запада изъятие российских активов.

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