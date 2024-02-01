В России придумали, как побороть кадровый голод

Российские кадровые агентства стали чаще получать запросы от бизнеса на сотрудников без знания русского языка. Речь идет о найме работников из Индии, Пакистана и даже Северной Кореи, пишет «Коммерсантъ».

Спрос на эту категорию сотрудников обусловлен дефицитом кадров на отечественном рынке, а также сокращением числа трудовых мигрантов из стран СНГ.

При этом, как отмечают рекрутеры, такие сотрудники не будут «стоить» меньше. Кроме того, процесс оформления соответствующих документов представляется более сложным и может занимать от полугода.

Тем не менее российские работодатели все равно считают привлечение рабочих из дальнего зарубежья хорошей идеей. Они якобы будут более «плотно привязаны» к пригласившей их стороне.

Трудовые мигранты из дальнего зарубежья могут приезжать в Россию только по квоте. Ее формирует Минтруд на основе заявок работодателей. В 2024 году въезд разрешили 156 тыс. человек. Это на 32 тыс. больше, чем годом ранее.

До этого депутат Светлана Бессараб рассказала, что российские предприятия сейчас вынуждены звать на работу пенсионеров.

Ранее сообщалось, что работодатели стали чаще привлекать подростков из-за дефицита кадров.