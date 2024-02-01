В конструкцию Checkmate внесены изменения, снижающие его стоимость

Российский однодвигательный истребитель Су-75 Checkmate получил технические изменения, которые позволяют оптимизировать его стоимость. Об этом сообщает ТАСС.

«По программе Checkmate Объединенная авиастроительная корпорация «Ростеха» получила обратную связь от потенциальных заказчиков. Помимо сбора дополнительных требований, которые высказали возможные покупатели, также были проведены работы по оптимизации стоимости и анализ отдельных технических решений», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что работы над перспективным российским стратегическим ракетоносцем проходят в соответствии с графиком. Объединенная авиастроительная корпорация, заявили в «Ростехе», проводит работы по проекту перспективного авиационного комплекса дальней авиации в соответствии с графиком. В госкорпорации подчеркнули, что будут выдержаны заложенные в техническое задание необходимые заказчику параметры самолета.

Перспективный авиационный комплекс дальней авиации разработан по схеме «летающее крыло». В конструкции самолета будут широко применены технологии и материалы, которые снижают его радиолокационную заметность. Самолет будет вооружен как ныне существующими, так и разрабатываемыми стратегическими крылатыми ракетами, высокоточными авиабомбами, гиперзвуковыми системами. На его оснащение поступят новейшие средства связи и радиоэлектронной борьбы. Ракетоносец будет обладать дозвуковой скоростью полета.

Ранее сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.