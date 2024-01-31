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Иностранцы заинтересовались обменом замороженных активов с российскими инвесторами

ЦБ увидел интерес иностранцев к обмену замороженными активами с инвесторами РФ

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

В Центробанке заявили, что на последних переговорах был заметен интерес иностранцев к возможности обмена заблокированных активов с российскими инвесторами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на директора департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольгу Шишлянникову.

«У нас есть некоторые ожидания, исходя из тех переговоров, которые уже были, что все-таки интерес у иностранных инвесторов к этому проекту есть, и значит тогда мы надеемся на положительный исход», — заявила представитель регулятора.

Многое будет зависеть от того, согласятся ли участвовать в обмене иностранные инвесторы со средствами на счетах типа С. Именно за счет этих счетов предполагается производить выкуп, добавила Шишлянникова.

Если проект удастся реализовать, замороженные на данный момент деньги вернутся на российский финансовый рынок, добавив ему ликвидности, резюмировали в ЦБ.

До этого сообщалось, что проблема разморозки активов инвесторов РФ может сохраниться в 2025 году.

Ранее в Германии назвали сумму замороженных активов России.

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