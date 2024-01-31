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В ЦБ предупредили, что проблема разморозки активов россиян может сохраниться в 2025 году

ЦБ РФ: проблема разморозки активов инвесторов РФ может сохраниться в 2025 году

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Банк России в этом году продолжит работать над разблокировкой активов российских инвесторов, однако проблема может остаться и в 2025-м, предупредила директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова. Ее слова приводит ТАСС.

«Часть работы [по разблокировке активов] была уже проделана в 2023 году, часть работы перешла на 2024 год. Думаю, что и 2025 год вполне может быть себе годом, в котором мы будем решать проблемы с заблокированными активами», — заявила представитель ЦБ на конференции «Финансовый рынок. Новые ориентиры в меняющемся мире».

На прошлой неделе сообщалось, что российским инвесторам начали приходить купонные доходы в рублях по замороженным иностранным корпоративным облигациям. Для выплат используются невостребованные доходы иностранных граждан, хранящиеся на счетах Минфина РФ.

До этого в Германии назвали сумму замороженных активов России.

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