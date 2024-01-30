ЦБ не согласился с банками о том, что льготная ипотека стала убыточной

Центробанк обвинил банки в лукавстве в связи с их жалобами на то, что выдача льготных ипотечных кредитов по государственным программам стала для них убыточной после снижения размера субсидирования. Об этом заявил на пресс-конференции директор Департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов, передает ТАСС.

Как пояснил представитель регулятора, в расчеты маржинальности госпрограмм кредиторы неправомерно включают ужесточение регулирования рынка ипотеки.

Данилов отметил, что некоторые банки учитывают при подсчете доходности госпрограмм повышение надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, которое начнется с 1 марта 2024 года. По его словам, кредиторы считают, что Минфин должен компенсировать им выдачу высокорисковых кредитов за счет федерального бюджета.

Кроме того, банки включают в расчеты отмену послаблений по нормативам ликвидности, которые ЦБ вводил в 2022 году. По мнению кредиторов, им нужно возместить снижение показателей из-за возврата к прежним требованиям.

При этом, как указал Данилов, до введения новых мер у многих банков была высокая прибыльность по государственной ипотеке. Сейчас она снизилась, но не стала отрицательной, отметил он.

До этого стало известно, что объем выданных ипотечных кредитов в России достиг исторического максимума.

Ранее эксперт назвал способы вернуть сотни тысяч рублей после покупки квартиры.