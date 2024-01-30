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Российские банки получили рекордную прибыль в 2023 году

ЦБ: российские банки заработали в прошлом году 3,4 трлн рублей

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Игорь Самойлов/РИА «Новости»

Российские банки получили в 2023 году рекордную чистую прибыль в размере 3,4 трлн рублей. Об этом сообщает Центральный банк в своих материалах.

До этого самым успешным для банковского сектора РФ был 2021 год, когда его чистая прибыль составила 2,363 трлн рублей.

По данным ЦБ, в прошлом году банки смогли заработать беспрецедентную сумму благодаря восстановлению основных доходов, сокращению резервов и получению существенных доходов от валютной переоценки.

Регулятор отметил, что этот результат нельзя рассматривать в отрыве от слабых показателей 2022 года. Средняя прибыль банковского сектора РФ за два года оказалась на 27% ниже, чем в 2021-м.

По итогам 2023 года количество прибыльных банков в России составило 292, или 90% от общего числа кредитных организаций. Это существенно больше, чем годом ранее.

До этого стало известно, что послы ЕС одобрили использование доходов от активов РФ.

Ранее россиянам посоветовали не брать валютных кредитов.

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