Эксперт назвал способы вернуть сотни тысяч рублей после покупки квартиры

В России покупатели квартир имеют все возможности вернуть часть потраченных средств после приобретения недвижимости. Об этом «Ленте.ру» рассказал ипотечный брокер Максим Чурилов.

По его словам, россияне могут рассчитывать на налоговые вычеты и компенсации от застройщиков. С помощью налоговых вычетов можно вернуть до 650 тысяч рублей. Во-первых, это имущественный налоговый вычет, который предоставляется всем покупателям недвижимости в России. Его размер может достигать 260 тысяч, сказал эксперт.

Во-вторых, это вычет на выплаченные проценты по ипотеке. Он позволяет компенсировать до 390 тысяч рублей. Его можно оформлять несколько раз по мере погашения кредита, заверил Чурилов.

Если квартира куплена супругами совместно, оба могут воспользоваться вычетами и вернуть до 1,3 млн рублей, отметил эксперт.

Кроме того, застройщики могут выплачивать компенсации при нарушении сроков сдачи дома, низком качестве ремонта, уменьшении площади и выявлении дефектов, добавил Чурилов. Например, за каждый день задержки сдачи объекта полагается до 10 тысяч рублей компенсации с каждого миллиона стоимости квартиры.

До этого экономист оценил угрозу «кредитного пузыря» в России.

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