Размер текста
А
А
А

На границе России и Грузии застряли тысячи фур

Более двух тысяч фур застряли на границе России и Грузии из-за непогоды

close
100%
«VerhniyLars»' class="item-image" >
Телеграм-чат «VerhniyLars»

Более двух тысяч фур застряли на границе России и Грузии из-за непогоды — машины застряли на пропускном пункте «Верхний Ларс» в Северной Осетии — Алании. Об этом сообщает сайт центра организации дорожного движения (ЦОДД) по республике.

«Всего в очереди: 2016. Зеленая зона: 0», — сообщают в ЦОДД по Северной Осетии.

Согласно сервисам отслеживания погоды, на КПП «Верхний Ларс» отмечается резкое снижение температуры до -10 градусов мороза, а также сильный ветер с порывами до 26 км/ч.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в выходные москвичей ожидает небольшой мороз и гололедица, а также легкий снежок.

Днем будет около 5 градусов мороза, ночью — 10-15 градусов ниже нуля. Однако уже на следующей неделе погода резко изменится, и в столицу придет мартовская оттепель.

Ранее на Сахалине спасли мужчину, который два дня ночевал в машине из-за снегопада.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами