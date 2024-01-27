На границе России и Грузии застряли тысячи фур

Более двух тысяч фур застряли на границе России и Грузии из-за непогоды — машины застряли на пропускном пункте «Верхний Ларс» в Северной Осетии — Алании. Об этом сообщает сайт центра организации дорожного движения (ЦОДД) по республике.

«Всего в очереди: 2016. Зеленая зона: 0», — сообщают в ЦОДД по Северной Осетии.

Согласно сервисам отслеживания погоды, на КПП «Верхний Ларс» отмечается резкое снижение температуры до -10 градусов мороза, а также сильный ветер с порывами до 26 км/ч.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в выходные москвичей ожидает небольшой мороз и гололедица, а также легкий снежок.

Днем будет около 5 градусов мороза, ночью — 10-15 градусов ниже нуля. Однако уже на следующей неделе погода резко изменится, и в столицу придет мартовская оттепель.

Ранее на Сахалине спасли мужчину, который два дня ночевал в машине из-за снегопада.