Торговое судно подверглось ракетному удару у берегов Йемена

Торговое судно подверглось ракетному удару недалеко от йеменского порта Аден. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию Ambrey, специализирующуюся на морской безопасности.

Отмечается, что на борту судна возник пожар, однако никто из членов экипажа не пострадал в результате удара.

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) также сообщил о нападении на судно у берегов Йемена, однако не привел подробностей случившегося.

Инцидент произошел в 60 морских милях (111 км) к юго-востоку от Адена.

До этого Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании UKMTO сообщил о нападении хуситов на судно в 60 км от города Аден в Йемене. По данным центра, ракеты пролетели на расстоянии 0,5 км и 4 км от судна, экипаж и судно не пострадали.

На фоне войны между Израилем и ХАМАС в секторе Газа йеменские повстанцы-хуситы с начала октября 2023 года начали атаковать коммерческие и военные суда в Красном море.

Ранее США обвинили Иран в подготовке атак хуситов на торговые суда в Красном море.