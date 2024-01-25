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В России выросла конкуренция компаний за студентов вузов

«Ъ»: компании в РФ усилили конкуренцию за студентов выпускных курсов

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Конкуренция работодателей в России за студентов старших курсов вузов заметно выросла. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование аналитиков консалтинговой компании FutureToday,

Согласно исследованию, лидерами рейтинга в 2023 году стали «Яндекс», VK, «Тинькофф», Сбер и «Газпром». При этом разрыв между первой пятеркой заметно сократился. Эксперты связывают это с активизацией конкуренции HR-отделов компаний за выпускников вузов. Работодатели предлагают студентам больше вакансий и стажировок.

Особенно выросло количество предложений для студентов в Краснодаре, Набережных Челнах, Воронеже, Челябинске, Сочи и Астрахани.

При этом зарплатные ожидания выпускников за год увеличились лишь на 6% — до 82 тысяч рублей, что соответствует инфляции. На первый план для них выходят гибкий график и хороший коллектив.

До этого стало известно, что средняя предлагаемая зарплата в России за год выросла на 10 тыс. рублей, достигнув 55 тыс. рублей в декабре 2023 года. Наиболее значительный рост зарплат отмечен у рабочего персонала. Нехватка кадров и инфляция стали двигателями увеличения заработных плат.

Ранее эксперт назвал причины дефицита кадров в России

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