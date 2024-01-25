ЦБ Турции продолжил ужесточение монетарной политики

Центральный банк Турции повысил ключевую учетную ставку с 42,5% до 45% по итогам заседания в четверг. Об этом сообщает турецкий регулятор.

Этот шаг регулятора совпал с прогнозами аналитиков.

Как отмечается в заявлении ЦБ, решение принято в рамках ужесточения монетарной политики для борьбы с высокой инфляцией. В июне прошлого года регулятор впервые за два года поднял ставку — тогда до 15%.

Повышение ставки происходит на фоне ослабления турецкой лиры, которая 11 января обновила исторический минимум к доллару, достигнув отметки в 30 лир за доллар.

Официальная инфляция в Турции в декабре составила 64,77% в годовом выражении. Группа независимых экспертов оценивает ее в 127,21%. Власти рассчитывают снизить инфляцию до 34% к концу 2024 года.

До этого стало известно, что резервы Центрального банка Турции достигли исторического пика, составив $145,5 миллиарда, увеличившись на $47 миллиардов с конца мая.

Ранее Турция нашла решение проблемы денежных переводов из России.