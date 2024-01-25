В Сбере раскрыли эффект от изменения условий по льготной ипотеке

Пересмотр условий по льготной ипотеке отрезал от кредитов с низкими ставками инвесторов, а не обычных покупателей жилья. Об этом заявил первый зампред «Сбера» Кирилл Царев, сообщает РБК.

Царев объяснил, что в программа 2020 была универсальной, в связи с чем в ней появлялись не только нуждающиеся в поддержке люди, но и инвесторы.

«После изменения условий мы видим, что если квартира действительно была нужна, клиент ищет те или иные варианты, как ее все равно приобрести. Если это был вопрос больше инвестиционный, желание на возникших процентных спредах что-то получить, тогда, возможно, проще от этой сделки отказаться», — отметил Царев.

При этом, по словам топ-менеджера, физлиц, которые получили одобрение по льготной ипотеке в 2023 году, но не успели выйти на сделку, оказалось не так много.

Сбербанк в конце 2023 года сообщил, что с 12 января ипотечные кредиты по госпрограммам будут доступны только тем, кто покупает жилье у застройщиков-партнеров. Уже получившие одобрение по льготной ипотеке клиенты могли заключить сделку на старых условиях до 12 января. После Сбера такое же правило ввели другие крупные игроки. Согласно схеме выдачи льготной ипотеки только от партнеров-застройщиков, девелоперы платят кредиторам комиссию.

Некоторые застройщики не были согласны с такой схемой, однако в Сбере заверили, что девелоперов и банки рассудит рынок.

Ранее стало известно, что россияне взяли 75 тысяч ипотек в Сбере за новогодние праздники.