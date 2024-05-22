Россиянам назвали пять обязательных проверок автомобиля перед летним сезоном

В преддверии жаркого лета автомобилю необходимо пройти комплекс проверок, чтобы избежать поломок, рассказал «Газете.Ru» технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

«Особый фокус на проверку системы охлаждения двигателя. Старый антифриз плохо справляется со своей главной функцией — отводом тепла от двигателя. Самый большой риск для летнего периода — перегрев и закипание мотора. Также необходимо осмотреть радиатор, помпу и трубки на предмет течей»,— сказал Родионов.

По словам эксперта, в преддверии сезона также следует обратить внимание на тормозную систему. Если содержание влаги в тормозной жидкости превышает 3%, то ее необходимо заменить. В противном случае упадет эффективность торможения, что чревато попаданием в ДТП, а также заржавеют компоненты тормозной системы. Кроме того, следует проверить колодки и суппорта.

Перед летним сезоном обязательна проверка работы кондиционера в автомобиле, так как этому агрегату в течение трех месяцев придется работать в усиленном режиме.

Следом идет салонный фильтр, нагрузка на него летом возрастает в разы. Только новый расходник способен справиться с нагрузкой.

Следует проверить давление в шинах. Очень часто из-за некачественного шиномонтажа весной воздух из шин постепенно уходит, но автомобилист этого не замечает. Недостаточное давление приводит к ухудшению сцепления с дорогой и увеличивает износ резины, предупредил специалист.

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