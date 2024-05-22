Люся Чеботина раскрыла правду о романе с ЮрКиссом

Певица Люся Чеботина на шоу «Человек-невидимка» заявила, что СМИ выдумывали конфликты в их романе с ЮрКиссом.

«Нельзя верить всему, что пишут в СМИ. Они переворачивали разные ситуации, придумывали конфликты, которых не было. После этого я четко дала себе понять, что СМИ доверять нельзя», — подчеркнула Чеботина.

В декабре 2022 года Люся Чеботина подтвердила, что встречается с певцом ЮрКиссом. Певица заявила, что они с возлюбленным очень похожи. Она назвала себя и музыканта «двумя суетологами, которые смотрят в одну сторону». При этом в мае 2023 года ЮрКисс заявил, что у него нет партнерши.

В мае 2024-го ЮрКисс заявил, что не общается с артисткой после разрыва. Он подчеркнул, что Чеботина все еще подписана на его музыкальный лейбл. Артисты сохранили исключительно рабочие отношения. ЮрКисс отметил, что дружеское общение постепенно переросло в роман, который они закончили на хорошей ноте.

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