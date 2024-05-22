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МИД Израиля вызвал послов трех стран после их слов о Палестинском государстве

Глава МИД Израиля Кац вызвал послов Ирландии, Испании и Норвегии на беседу

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Lev Radin/ZUMAPRESS/Global Look Press

Глава МИД Израиля Исраэль Кац поручил вызвать послов Ирландии, Испании и Норвегии на беседу с выговором. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу израильского внешнеполитического ведомства.

Так же он поручил отозвать посла из Испании на фоне решения Мадрида признать палестинское государство.

«Министр иностранных дел Исраэль Кац приказал отозвать посла в Испании для консультации и вызвать послов Ирландии, Испании и Норвегии (в Израиле) на беседу с выговором», — говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что в ходе этой беседы будет пересмотрена видеозапись похищения военнослужащих женщин, ответственных за наблюдение за границей с сектором Газа.

О том, что сразу три европейские страны — Норвегия, Ирландия и Испания — намерены признать Палестину, 22 мая сообщила газета Politico. Позднее норвежское правительство опубликовало заявление о признании палестинского государства с 28 мая. Схожие заявления опубликовали Испания и Ирландия.

На фоне этого Израиль отозвал послов в Норвегии и Испании для последующих консультаций.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ответил на вопрос о страхе зарубежных поездок из-за МУС.

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