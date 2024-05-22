Российского художника объявили в розыск за дискредитацию армии

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск художника и создателя сайта «Уралнаш» Станислава Шминке после того, как в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье о дискредитации российских Вооруженных сил. Об этом пишет ТАСС.

«Шминке Станислав Алексеевич. Разыскивается по статье УК», — указано в базе розыска МВД России.

По данным правоохранительных органов, в ноябре 2023 года на Шминке было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ из-за публикаций, в которых художник осуждал политику российских властей.

Шминке — создатель сайта «Уралнаш», который сейчас заблокирован. Сам художник покинул Россию и живет за границей.

19 мая МВД объявило в розыск заместителя главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Романа Машовца.

17 мая в розыск объявили экс-журналиста телеканала «Дождь» (признан Минюстом нежелательной в РФ организацией) Богдана Бакалейко (признан в РФ иностранным агентом) за нарушение закона об иноагентах.

Ранее в РФ объявили в розыск одного из идеологов нацизма на Украине.